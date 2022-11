Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Ausfahrtssignal beschädigt - Bundespolizei sucht bisher unbekannte Täter

Halle (ots)

Bereits am Montag, den 14. November 2022 wurde die Bundespolizei am Hauptbahnhof Halle gegen 19:47 Uhr von der Notfallleitstelle der Deutschen Bahn darüber informiert, dass das Ausfahrtssignal am Tunnelbahnhof Halle-Neustadt beschädigt wurde. Eine eingesetzte Streife begab sich sofort zum Tatort. Die Aufnahme des Sachverhaltes ergab, dass das Signal geöffnet wurde und verschiedene Gegenstände im Inneren, vermutlich mittels eines Steines, zerschlagen und zerstört wurden. Die Tatzeit konnte zwischen 16:31 Uhr und 17:08 Uhr eingegrenzt wer-den. Zudem stellten die Beamten einen Trampelpfad im Bereich der Straße Am Bruchsee, auf Höhe des Signals 79 fest, welcher zu den Gleisen führte. Ein sich dort befindliches Stück Maschendrahtzaun war nach unten gedrückt worden, weshalb davon auszugehen ist, dass die bisher unbekannten Personen genau an dieser Stelle über den Zaun gestiegen sind. Die Bundespolizeiinspektion Magdeburg hat Strafverfahren wegen Störung öffentlicher Betriebe und Sachbeschädigung eingeleitet. Für die weiteren Ermittlungen benötigt die Bundespolizei die Hilfe der Bevölkerung: Wer kann Hinweise zu Personen und/oder Fahrzeugen geben, welche sich am Montag, den 14. November 2022, zwischen 16:31 Uhr und 17:08 Uhr am besagten Ort oder in unmittelbarer Nähe davon aufgehalten haben? Sachdienliche Hinweise werden in der Bundespolizeiinspektion Magdeburg (Tel.: 0391 / 56549 555), unter der kostenfreien Bundespolizei-Hotline (Tel.: 0800 / 6 888 000) oder bei jeder anderen Polizeidienststelle entgegengenommen. Weiterführende Informationen können auch über das Hinweisformular auf der Bundespolizei-Homepage www.bundespolizei.de gegeben werden. In diesem Zusammenhang weist die Bundespolizei erneut darauf hin, dass es sich hierbei um eine nicht unerhebliche Straftat handelt, die im schlimmsten Fall zu gravierenden Sach- und/oder Personenschäden führen kann.

