Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg-Pfaffengrund: Opferstock in Kirche aufgebrochen - Zeugenaufruf!

Heidelberg (ots)

Im Zeitraum von Sonntag, 11.00 Uhr, bis Dienstag, 09.00 Uhr, wurde in der St. Marien-Kirche in Heidelberg durch einen bislang unbekannten Täter der Opferstock aufgebrochen und das Geld entwendet. Eine Messnerin der Kirche bemerkte am Dienstag den Kassenaufbruch und alarmierte die Polizei. Es entstand ein Diebstahlschaden in Höhe eines vermutlich zweistelligen Betrages.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Diebstahl geben können, werden gebeten sich bei dem Polizeirevier Heidelberg-Süd zu melden unter: 06221-34180.

