Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: Ostholstein - Pansdorf

PKW überschlägt sich nach Kollision mit Pferdeanhänger

Lübeck (ots)

Am Sonntag (18.12.2022) kam es in der Sarkwitzer Straße in Pansdorf zu einem Unfall, bei dem eine Frau leicht verletzt wurde. Sie fuhr zuvor mit ihrem PKW gegen ein PKW-Anhänger-Gespann und überschlug sich anschließend. Die Sarkwitzer Straße musste kurzzeitig voll gesperrt werden.

Gegen 11:45 Uhr befuhr eine 61-jährige Ostholsteinerin mit ihrem PKW VW Golf Plus die Sarkwitzer Straße in Pansdorf in Richtung der Eutiner Straße. Zwischen dem Katerweg und der Eutiner Straße stieß sie aus bislang unbekannter Ursache gegen das linke hintere Rad eines Pferdeanhängers, der an einen PKW Skoda Yeti gespannt am rechten Fahrbahnrand geparkt hatte.

In der Folge des Zusammenstoßes wurde das PKW-Anhänger-Gespann nach vorn in die Fahrbahnmitte geschoben und die 61-Jährige überschlug sich mit ihrem Fahrzeug. Der Wagen blieb auf dem Dach liegen. Die Ostholsteinerin konnte sich selbst aus ihrem Auto befreien. Durch den Unfall wurde sie leicht verletzt. Ein Rettungswagen brachte sie in ein Krankenhaus. An den drei Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 25.000 Euro. Der Golf und auch der Pferdeanhänger mussten abgeschleppt werden.

Der Skoda Yeti, an den der Pferdeanhänger gekoppelt war, blieb trotz des Schadens fahrbereit. Er gehörte zu einem 59-jährigen Ostholsteiner. Gegen die Unfallverursacherin wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell