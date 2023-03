Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden auf der Autobahn 28 im Bereich der Anschlussstelle Hatten

Delmenhorst (ots)

Hoher Sachschaden ist am Freitag, 03. März 2023, gegen 07:35 Uhr, bei einem Verkehrsunfall auf der Autobahn 28 im Bereich der Anschlussstelle Hatten entstanden. Personen wurden nicht verletzt.

Ein 40-jähriger Bremer fuhr mit einem Lkw (Betonmischer) an der Anschlussstelle Hatten auf die Autobahn 28 in Richtung Bremen auf. Dabei kam es noch auf der Zufahrt zur Autobahn zu einem Auffahrunfall mit dem VW eines vorausfahrenden 67-Jährigen aus Bremen. Der VW kollidierte nach dem Aufprall noch mit Schutzplanken am rechten Fahrbahnrand.

Am hochwertigen VW entstanden erhebliche Schäden in Höhe von ungefähr 30.000 Euro. Ein Abschleppunternehmen musste verständigt werden. Am Lkw entstanden weitere Schäden in Höhe von ungefähr 3.000 Euro.

