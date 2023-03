POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Verkehrsunfall auf der B212 in Nordenham mit hohem Sachschaden

Delmenhorst (ots) - Unbekannte haben von einer Baustelle an der B212 in Brake Werkzeuge entwendet. Die Polizei bittet um Hinweise von Zeugen. In der Zeit von Dienstag, 28. Februar 2023, 18:00 Uhr, bis Mittwoch, 01. März 2023, 08:00 Uhr brachen sie einen Container auf der Baustelle an der Oldenburger Heerstraße/B 212 auf. Aus diesem entwendeten sie Werkzeuge im Wert ...

