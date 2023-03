POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Diebstahl von Baustelle in Brake +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots) - Eine Person wurde am Mittwoch, 01. März 2023, 14:50 Uhr, bei einem Verkehrsunfall in Wildeshausen leicht verletzt. Ein 65-jähriger Mann aus Wildeshausen befuhr mit einem VW die Ahlhorner Straße in Richtung Ahlhorn. Er wollte nach links in die Straße "Bauerschaft Bargloy" abbiegen und musste langsamer werden. Das bemerkte ein folgender ...

