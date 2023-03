POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person in Wildeshausen

Delmenhorst (ots) - Gleich mehrere Firmen in Delmenhorst waren am Mittwoch, 01. März 2023, von versuchten Einbrüchen betroffen. In einem Fall wurden zwei Täter auf frischer Tat ertappt und in die Flucht geschlagen. Die Polizei bittet um weitere Hinweise von Zeugen. Ein Mitarbeiter eines Blumengroßhandels in der Annenheider Straße traf um 03:25 Uhr auf zwei ...

mehr