POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Einbrüche in Firmen +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Gleich mehrere Firmen in Delmenhorst waren am Mittwoch, 01. März 2023, von versuchten Einbrüchen betroffen. In einem Fall wurden zwei Täter auf frischer Tat ertappt und in die Flucht geschlagen. Die Polizei bittet um weitere Hinweise von Zeugen.

Ein Mitarbeiter eines Blumengroßhandels in der Annenheider Straße traf um 03:25 Uhr auf zwei männliche Personen, die sich unberechtigt im Verwaltungstrakt der Firma aufhielten. Er schlug die dunkel gekleideten Männer in die Flucht. Einer hatte ein Brecheisen in der Hand, seine Jacke wies blaue Elemente auf. Da die beiden Männer während der Tatausführung gestört wurden, erlangten sie kein Diebesgut.

Im weiteren Verlauf von Mittwoch, 01. März 2023, wurden noch drei weitere Einbrüche in Firmengebäude in der nahen Steller Straße gemeldet, für die die beiden Männer vermutlich auch verantwortlich waren. Auch hier konnten sie kein Diebesgut erlangen.

Zeugen, die Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge geben können, werden gebeten, sich unter 04221/1559-0 mit der Polizei Delmenhorst in Verbindung zu setzen.

