POL-DEL: Stadt Bremen/Stadt Delmenhorst: Diebstahl eines Pkws in Bremen mit anschließender Flucht vor der Polizei +++ Verkehrsunfall in Delmenhorst +++ Fahrer alkoholisiert und unter dem Einfluss von Drogen

Delmenhorst (ots)

Ein alkoholisierter und berauschter Mann hat am Mittwoch, 01. März 2023, einen Pkw im Stadtgebiet von Bremen entwendet und ist mit diesem anschließend vor der Polizei geflohen. Die Flucht endete im Stadtgebiet von Delmenhorst, wo der junge Mann zunächst mit einem Streifenwagen der Polizei und anschließend mit einem Gartenzaun kollidierte.

Gegen 20:20 Uhr wurde über den Notruf der Polizei Bremen der Diebstahl eines Pkws gemeldet. Der Geschädigte hatte seinen Pkw für einen kurzen Augenblick in der Gröpelinger Heerstraße abgestellt und den Zündschlüssel im Auto gelassen. Das nutzte ein zunächst unbekannter Mann und entfernte sich mit dem Fahrzeug in Richtung der B6.

Kurze Zeit später fiel Beamten der Polizei Bremen der Pkw auf, weil auf der Huchtinger Heerstraße eine rote Ampel überfahren wurde. Der angedachten Kontrolle entzog sich der Fahrer, indem er sich mit hoher Geschwindigkeit in Richtung Delmenhorst entfernte. Von dort wurden mehrere Streifenwagen zur Unterstützung entsandt.

Die weitere Flucht führte über die Bremer Straße, die Stedinger Straße, die Friedrich-Ebert-Allee und den Hasporter Damm. Der Mann war innerhalb geschlossener Ortschaften mit einer Geschwindigkeit von weit über 100 km/h unterwegs und missachtete das Rotlicht weiterer Ampeln.

Selbst in der Tempo-30-Zone in der Seestraße war der Mann mit 100 km/h unterwegs. Im Übergang zwischen Langeooger Straße und Wangerooger Straße kam es zu einer leichten Kollision mit einem stehenden Streifenwagen der Polizei Delmenhorst. Die Flucht setzte der Mann mit dem Pkw in Richtung Nachtigalstraße fort und kollidierte in der Straße "Am Anger" mit einem Gartenzaun. Teile des Zauns blieben in der Front des nicht mehr fahrbereiten Pkws stecken. Der Mann stieg aus und flüchtete zu Fuß. Auf einem Grundstück in der Nachtigalstraße überwältigten ihn Beamte der Polizei Bremen.

Bei dem Fahrer handelte es sich um einen 23-jährigen Bremer. Er war alkoholisiert und gab an, Marihuana und Kokain konsumiert zu haben. Gegen ihn wurde unter anderem ein Ermittlungsverfahren wegen des Diebstahls des Pkws, Gefährdung des Straßenverkehrs, eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens und des Verdachts des Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet. Die Entnahme einer Blutprobe war erforderlich.

Ein Beamter der Polizei Delmenhorst erlitt leichte Verletzungen.

