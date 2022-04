Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Castrop-Rauxel: Auto bleibt auf Schutzplanke liegen - KORREKTUR Altersangaben

Recklinghausen (ots)

Heute Morgen wurden zwei Frauen aus Castrop-Rauxel bei einem Unfall schwer verletzt. Die Feuerwehr musste die beiden Frauen aus dem Auto befreien, das auf einer Schutzplanke festsaß.

Eine 37-jährige Autofahrerin fuhr, gegen 05.50 Uhr, auf der Habinghorster Straße in Fahrtrichtung A 42. Zeitgleich war ein 33-jähriger Dortmunder mit seinem Auto auf der Habinghorster Straße in entgegengesetzter Richtung unterwegs. Als er sein Fahrzeug dann in Höhe der Kreuzung zur Pallasstraße wendete, kollidierte er mit dem Auto der 37-Jährigen. Infolge der Kollision und ihrer vorausgehenden Bremsung, kam die Fahrerin nach rechts von der Fahrbahn ab, fuhr die Schutzplanke hoch und stieß gegen einen Baum. Der Wagen der 37-Jährigen blieb mit dem linken Vorderreifen auf der Schutzplanke liegen. Die Fahrerin, sowie ihre 45-jährige Beifahrerin, konnten das Fahrzeug nicht selbstständig verlassen, weshalb die Feuerwehr ihnen helfen musste. Die Damen erlitten schwere Verletzungen und wurden von den Rettungskräften in Krankenhäuser gebracht. Es entstanden Beschädigungen an beiden beteiligten Pkw, an der Schutzplanke und dem Baum. Das Auto wurde abgeschleppt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell