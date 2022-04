Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Datteln/Recklinghausen: Unfallfluchten mit Sachschaden

Recklinghausen (ots)

Datteln

Einen Schaden von schätzungsweise 1.000 Euro hinterließ ein bislang unbekannter Autofahrer an einem braunen Opel Zafira. Der Opel stand heute, zwischen 09.25 Uhr und 10:50 Uhr, in einer Parkbucht an der Rottstraße (Parkplatz St.-Vincent-Krankenhaus). Der Unfallverursacher kümmerte sich nicht um eine Schadensregulierung und verließ unerlaubt den Unfallort.

Recklinghausen

In der Zeit von Samstag, 18 Uhr, bis Montag, 6 Uhr, beschädigte ein Unbekannter das Vordach eines Drogeriemarktes am Markt. Der Schaden befindet sich in einer Höhe von etwa 3,80m. Nach bisherigen Erkenntnissen ist davon auszugehen, dass ein Lkw o.ä. die Beschädigung verursacht haben könnte. Der Schaden liegt bei ca. 2.000 Euro.

Hinweise nimmt die Polizei unter der 0800 2361 111 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell