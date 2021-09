Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Geldern - Verkehrsunfallflucht - Roter Ford Escort beschädigt

Geldern (ots)

In der Zeit von Freitag (10. September 2021) um 21.30 Uhr bis Montag (13. September 2021) um 11.00 Uhr beschädigte ein unbekannter Fahrzeugführer auf dem Nordwall einen dort geparkten, roten Ford Escort. Der Ford wies auf der linken Fahrzeugseite und am linken Außenspiegel einen Unfallschaden auf. Der Unfallverursacher hatte sich pflichtwidrig entfernt. Zeugenhinweise bitte an die Polizei Geldern unter Telefon 02831 - 1250.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell