Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Diebstahl eines Auslieferungsfahrzeuges

Delmenhorst (ots)

Am 03.03.2023, gegen 22:20 Uhr, ist es in der Nutzhorner Straße in Delmenhorst zu dem Diebstahl eines Pkw gekommen. Der Auslieferungsfahrer eines örtlichen Lieferdienstes stellte einen neuwertigen Kleinwagen vor der Filiale ab und betrat diese. Als er nach ca. 20 Minuten zu dem Pkw zurückkehrte, konnte er nur noch das Fehlen des Fahrzeuges feststellen. Der Pkw ist weiß und großflächig mit Werbung foliert. Der Gesamtschaden wird auf ca. 13.000 EUR geschätzt Wer sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei Polizei Delmenhorst unter Tel.: 04221-15590 zu melden.

