POL-PDLD: Frontalzusammenstoß auf der B10

Hagenbach (ots) - Am Morgen des 26. August stürzte gegen 09:00 Uhr ein 83-jähriger Mann mit seinem Fahrrad in der Habsburgerallee in Hagenbach. Hierbei verletzte er sich schwer und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Personen, welche den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Wörth in Verbindung zu setzen. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Wörth ...

