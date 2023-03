Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Pressemeldungen der Polizei Wildeshausen vom 05.03.2023

++ Einbruch in Einfamilienhaus und Entwendung eines hochwertigen Pkw in Hoyenkamp ++

Ganderkesee. In der Zeit von Samstag, 04.03.2023, 18:15 Uhr bis Sonntag, 05.03.2023, 00:15 Uhr verschafften sich bislang unbekannte Täter gewaltsam über die Terrassentür Zutritt zu einem Einfamilienhaus in der Straße "Auf dem Hohenborn" im Ortsteil Hoyenkamp. Das Wohnhaus wurde nach Wertgegenständen durchsucht. Dabei fanden die Täter die Schlüssel zu einem neuwertigen Mercedes-Benz C 180 und entwendeten diesen. Eine genaue Schadenshöhe kann noch nicht mitgeteilt werden. Es wird jedoch ein Schaden im mittleren fünfstelligen Bereich angenommen. Zeugen, die sachdienliche Beobachtungen gemacht oder verdächtige Personen im Nahbereich gesehen haben, werden gebeten sich mit der Polizei in Ganderkesee, Tel. 04222/94695-0, in Verbindung zu setzen.

++ Fahren unter Alkoholeinfluss ++

Wildeshausen. Am Samstag, 05.03.2023, kontrollierten Beamte der Polizei Wildeshausen gegen 20:30 Uhr einen 58-jährigen Wildeshauser als Fahrzeugführer in seiner Mercedes E-Klasse. Während der Verkehrskontrolle stellte sich heraus, dass der Fahrzeugführer erheblich unter dem Einfluss von Alkohol stand. Ein Atemalkoholtest konnte nicht durchgeführt werden. Gegen den Fahrzeugführer wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Ihm wurde durch einen Arzt Blut entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Der Führerschein wurde zur Vorbereitung der Einziehung beschlagnahmt.

++ Verkehrsunfall verursacht und anschließend geflüchtet ++

Ganderkesee. Am Samstag, 04.03.2023, gegen 19:10 Uhr fuhr ein 42-jähriger Ganderkeseer mit seinem Pkw auf einen am Fahrbahnrand der Nutzhorner Straße geparkten Pkw auf. Dies wurde durch einen Anwohner mitbekommen, welcher sofort zur Hilfe eilte. Nachdem festgestellt wurde, dass niemand verletzt wurde, informierte der Zeuge den Fahrzeughalter des beschädigten Pkw. Währenddessen entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle und konnte im weiteren Verlauf an seiner Wohnanschrift von Beamten der Polizeistation Ganderkesee angetroffen werden. Dort stellten die Beamten fest, dass der Verursacher deutlich alkoholisiert war. Aus diesem Grund wurde ihm durch einen Arzt Blut entnommen. Des Weiteren wurde der Führerschein zur Vorbereitung der richterlichen Einziehung beschlagnahmt. Gegen den Unfallverursacher wurde ein Ermittlungsverfahren bezüglich der Gefährdung des Straßenverkehrs und des Unerlaubten Entfernens von der Unfallstelle eingeleitet. Der entstandene Schaden wird insgesamt auf etwa 5.000,- EUR geschätzt.

