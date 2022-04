POL-GT: Unbekannte schneiden Loch in Firmentransporter

Gütersloh (ots) - Halle (Westf.) (MK) - In der vergangenen Donnerstagnacht (07.04.) verstarb ein 52-jähriger Mann bei einem Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus an der Graebestraße. Zeugen verständigten Polizei- und Feuerwehrkräfte gegen 02.45 Uhr über den Brand mit starker Rauchentwicklung in einer Wohnung im ersten Obergeschoss. Die Löschzüge der Freiwilligen Feuerwehr Halle begannen nach dem Eintreffen ...

