Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Versuchter Einbruch in eine Bankfiliale in Wildeshausen +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Bislang unbekannte Personen haben am frühen Montag, 06. März 2023, versucht, in eine Bankfiliale in Wildeshausen einzubrechen.

Gegen 02:00 Uhr betraten sie den Vorraum der Filiale in der Westerstraße und versuchten, die geschlossene Glastrennwand aufzuhebeln. Als dies misslang, gingen sie eine Holztür im Vorraum an. Auch dieser Öffnungsversuch blieb erfolglos. Vermutlich durch den ausgelösten Alarm wurden die Unbekannten in die Flucht geschlagen.

Wer Hinweise zu verdächtigen Personen geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 04431/941-0 mit der Polizei Wildeshausen in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell