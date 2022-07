Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Unbelehrbar...

Lambrecht/ Pfalz (ots)

...ist offensichtlich ein 35-Jähriger, welcher am 02.07.2022 um 10:30 Uhr mit seinem PKW in der Hauptstraße in 67466 Lambrecht einer anlassunabhängigen Verkehrskontrolle unterzogen wurde. Hierbei konnte nämlich festgestellt werden, dass der Mann, welcher selbst in Lambrecht wohnhaft ist, nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Diese musste der Lambrechter vor ein paar Jahren aufgrund einer Trunkenheitsfahrt bereits abgeben. Im Rahmen der Kontrolle konnte zudem festgestellt werden, dass der PKW-Fahrer nun bereits zum dritten Mal wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis in Erscheinung getreten ist. Dieser muss sich nun erneut in einem Strafverfahren verantworten. Außerdem wird die zuständige Führerscheinstelle über den Vorfall in Kenntnis gesetzt. Da das Fahrzeug auf die Frau des 35-jährigen zugelassen ist, muss diese sich zudem wegen des "Zulassens des Fahrens ohne Fahrerlaubnis" strafrechtlich verantworten.

