POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: Verkehrsunfall auf der Autobahn 1 im Bereich der Gemeinde Stuhr +++ Unfallbeteiligte gesucht

Delmenhorst (ots) - Bislang unbekannte Personen haben am frühen Montag, 06. März 2023, versucht, in eine Bankfiliale in Wildeshausen einzubrechen. Gegen 02:00 Uhr betraten sie den Vorraum der Filiale in der Westerstraße und versuchten, die geschlossene Glastrennwand aufzuhebeln. Als dies misslang, gingen sie eine ...

