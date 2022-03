POL-RE: Herten/ Bottrop: Einbrüche und Diebstahl

Recklinghausen (ots) - Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zu einem Mann machen können, der sich am Dienstag einem 14-jährigen Mädchen in schamverletzender Weise genähert hat. Der bislang unbekannte Mann sprach am Dienstag (13.40 Uhr) eine 14-jährige Dorstenerin an, die etwa in Höhe Pfarrer-Teeke-Weg auf einer Parkbank saß. Im Laufe des Gesprächs zog er dann ...

