POL-RE: Kreis Recklinghausen/Bottrop: Kriminalitätsbericht wird am 21. Februar veröffentlicht

Recklinghausen (ots) - Auf der Bergstraße fuhren zwei Fahrradfahrende am Mittwochnachmittag (ca. 16:00 Uhr) nebeneinander. Dabei stießen die 59-Jährige und der 62-Jährige, beide aus Marl, mit den Lenkern zusammen. Die Frau stürzte und verletzte sich schwer. Sie wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren. Bei dem Sturz entstand außerdem 500 Euro Sachschaden. Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium ...

