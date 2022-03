Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Schrottsammler durch Hauseigentümer erwischt

Meinerzhagen (ots)

Der Eigentümer eines Hauses in der Straße Krummenerl beobachtete am Donnerstagnachmittag, gegen 13:15 Uhr, wie ein Mann aus dem derzeit in der Renovierung befindlichen Haus Heizkörper und Schrott entwendete. Er informierte die Polizei und verfolgte den Tatverdächtigen, der mit einem Mercedes-Sprinter mit Recklinghausener Kennzeichen unterwegs war. Die eingesetzten Beamten trafen den Sprinter letztlich an der L539 an. Der Fahrer musste in der Folge, nachdem er ausgestiegen war, durch die Beamten überwältigt werden, da er deren Aufforderungen sich widerstandlos fesseln zu lassen nicht nachkam. Gegen die Fesselung wehrte sich der Tatverdächtige am Boden liegend in der Folge, indem er sich sperrte. Nachdem es den Polizisten gelang ihm die Fesseln anzulegen, wurde er zur Identitätsfeststellung zunächst zur Polizeiwache gebracht. Es stellte sich heraus, dass es sich bei dem Täter um einen 36-Jährigen aus Castrop-Rauxel handelte. Den geladenen Schrott musste er anschließend beim Bauhof, mit Einverständnis des Geschädigten, unter Aufsicht der Polizeibeamten abladen. (schl)

