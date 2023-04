Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Essen (Oldenburg) - Einbruch

In der Zeit zwischen Dienstag, 18. April 2023, 17.10 Uhr, und Mittwoch, 19. April 2023, 7.50 Uhr, begaben sich bislang unbekannte Personen auf das Gelände eines Futtermittelherstellers in der Calhorner Straße, brachen in eine dortige Halle ein und entwendeten Pflanzenschutzmittel. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Essen unter 05434 924700 entgegen.

Cloppenburg - Taschendiebstahl

Am Dienstag, 18. April 2023, zwischen 15.30 Uhr und 16.00 Uhr, befand sich eine 82-jährige Frau in einem Lebensmittelgeschäft in der Inselstraße. Während des Einkaufs entwendete eine bislang unbekannte Person die Geldbörse aus ihrer Westentasche. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter 04471 18600 entgegen.

Cloppenburg - Sachbeschädigung

Am Freitag, 14. April 2023, zwischen 14.00 Uhr und 18.00 Uhr, beschädigte eine bislang unbekannte Person einen Daimler-Benz, C-Klasse Kombi, welcher in der Franz-Kafka-Straße stand. Hier wurde das Fahrzeug an mehreren Stellen zerkratzt und der vordere, rechte Scheinwerfer so beschädigt, dass Wasser hineinlief, wodurch auch ein Steuergerät beeinträchtigt wurde. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter 04471 18600 entgegen.

Cloppenburg - Sachbeschädigung

Am Mittwoch, 19. April 2023, zwischen 16.45 Uhr und 189.30 Uhr, beschädigte eine bislang unbekannte Person eine Fensterscheibe im Erdgeschoss eines Zweiparteienhauses in der Langen Straße. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 300 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter 04471 18600 entgegen.

Lastrup - Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person

Am Mittwoch, 19. April 2023, um 12.15 Uhr, fuhren ein 47-jähriger Transporter-Fahrer samt Anhänger sowie ein 23-jähriger Motorradfahrer auf der Straße Ünnerstreek in Richtung Lastrup. In der Höhe der Einmündung Essener Straße wollte der Transporterfahrer aus Hilkenbrook nach links in diese abbiegen, und musste sein Gespann auf der Fahrbahn aufgrund von Gegenverkehr zum Stehen bringen. Der hinter ihm fahrende Motorradfahrer aus Lastrup fuhr daraufhin auf und wurde dabei leicht verletzt.

