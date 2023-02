Polizeidirektion Bad Kreuznach

POL-PDKH: Verkehrsunfall - Zeugen gesucht

Bad Kreuznach (ots)

Am Freitag, 17.02.2023 ereignete sich gegen 12:20 Uhr auf dem Parkplatz der Bäckerei Lohner in der Bosenheimer Straße in Bad Kreuznach ein Verkehrsunfall. Zwei beteiligte PKW parkten gleichzeitig rückwärts aus ihren Parktaschen aus. Hierbei kam es zum Zusammenstoß, wodurch beide PKW beschädigt wurden. Da beide Unfallbeteiligte unterschiedliche Angaben zum Unfallhergang machten, sucht die Polizei nun Zeugen, welche den Unfall auf dem Parkplatz beobachtet haben. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Bad Kreuznach unter 0671-88110 zu melden.

