Polizei Düsseldorf

POL-D: Ermittlungserfolg - Sexuelle Belästigung in der Altstadt - DNA-Treffer überführt Tatverdächtigen

Düsseldorf (ots)

Nach einer sexuellen Belästigung im Spätsommer letzten Jahres konnten jetzt die Spezialisten des Fachkommissariats (KK 12) anhand eines DNA-Beweises den Tatverdächtigen ermitteln. Es handelt sich um einen 49-jährigen Mann aus dem Kreis Mettmann.

Im September 2021 war es zu später Stunde zu einem Sexualdelikt vor einem Club an der Bolkerstraße gekommen. Der Täter flüchtete. Die Frau hatte sich schnell bei einer Fußstreife der Polizei gemeldet. Die Beamtinnen und Beamten der Polizei nahmen sich des Opfers an und sicherten sofort entsprechende Spuren. Die Kriminalwache wurde eingeschaltet und das zuständige Fachkommissariat nahm die Ermittlungen auf. Jetzt kam die Rückmeldung aus dem LKA. Der Spurenleger war bekannt. Er war bereits in der Vergangenheit wegen Diebstahls aufgefallen und eine entsprechende DNA lag vor. Heute wurde der 49-Jährige Beschuldigte beim KK 12 vernommen.

