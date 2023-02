POL-PDKH: Narrenkäfig - Bilanz

Wallhausen (ots) - Am Dienstag, 14.02.2023 gegen 16:55 Uhr befuhr ein 19-Jähriger mit seinem PKW die K50 aus Richtung Sommerloch kommend in Fahrtrichtung Wallhausen. In einer Rechtskurve verlor er vermutlich infolge nicht angepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Fahrzeug. Das Fahrzeug drehte sich und kollidierte auf der Gegenfahrbahn mit dem ...

mehr