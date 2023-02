Polizeidirektion Bad Kreuznach

POL-PDKH: Polizeiliche Einsatzmaßnahmen Narrenkäfig - Stand 20.30 Uhr

Bad Kreuznach (ots)

Aus polizeilicher Sicht verlief der 2023er Narrenkäfig an Altweiberdonnerstag weitgehend friedlich. Etwa 11.500 Närrinnen und Narren feierten feuchtfröhlich und ausgelassen im Bereich um Kornmarkt und Roßstraße. Bereits frühzeitig kümmerten sich gemischte Teams von Polizei, Jugendamt und kommunalem Vollzug um die Einhaltung der Jugendschutzbestimmungen. Hierbei konnten erfreulicherweise nur sehr wenige Verstöße festgestellt werden. Sowohl innerhalb und außerhalb des Käfigs waren starke Polizeikräfte präsent und konnten dadurch - meist durch starken Alkoholgenuss begünstigte - Auseinandersetzungen und Störungen frühzeitig eindämmen. Wie in den Veranstaltungen in der Vergangenheit auch, lag der zeitliche Schwerpunkt der polizeilichen Einsätze in den Abendstunden. War bis ca. 17 Uhr noch kaum polizeiliches Einschreiten erforderlich, nahm ab 18 Uhr das Einsatzgeschehen merklich zu. Auch nach dem offiziellen Ende um 20 Uhr verlagerte sich das Geschehen in die Neustadt. Hier waren die Einsatzkräfte insbesondere durch zahlreiche einfache Körperverletzungen und Beleidigungen gebunden. Die Einsatzmaßnahmen werden sich voraussichtlich noch bis in die späten Nachtstunden ziehen. Stand um 20:30 Uhr 7x Körperverletzungsanzeigen 2x Bedrohung und Beleidigung 2x Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte 1x Hausfriedensbruch 23 Platzverweise

