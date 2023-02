Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Haselünne - Geldbörse entrissen - Zeugen gesucht

Haselünne (ots)

Am Mittwoch kam es am See in Haselünne, in Höhe des dortigen Bootshauses zu einem Raub. Eine bislang unbekannte männliche Person sprach gegen 16.30 Uhr einen 84-jährigen Spaziergänger an und bat um eine geringe Geldsumme. Als das Opfer seine Geldbörse hervorgeholte, riss der junge Mann ihm die Geldbörse aus der Hand. Der Täter flüchtete daraufhin zu Fuß in Richtung des dortigen Hotels. Der vermutlich jugendliche Täter wird als etwa 15 bis 16 Jahre alt beschrieben und soll etwa 1,80 Meter groß sein. Er trug einen Parker sowie eine Jeans, außerdem soll er in Begleitung eines weiteren jungen Mannes gewesen sein. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Haselünne unter der Rufnummer 05961/958700 in zu melden.

