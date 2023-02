Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn - Ford beschädigt

Nordhorn (ots)

Am Mittwoch kam es auf dem Parkplatz am Ringcenter an der Straße Stadtring in Nordhorn zu einer Sachbeschädigung. Ein bislang unbekannter Täter zerkratzte mit einem unbekannten Gegenstand zwischen 16.45 Uhr und 17.15 Uhr die gesamte rechte Seite eines blauen Ford Focus. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Nordhorn unter der Telefonnummer 05921/309-0 in Verbindung zu setzen.

