POL-EL: Nordhorn - Pedelec-Fahrer nach Sturz schwer verletzt

Haren (ots) - In der Nacht zu Montag kam es in Haren zu einem versuchten Diebstahl. Bislang unbekannte Täter begaben sich auf ein Grundstück an der Straße "Düneburger Weg" und versuchten gewaltsam, die Motorhaube eines dort abgestellten PKW zu öffnen. Der Versuch misslang. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Haren unter der Telefonnummer 05932/72100 zu melden. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion ...

mehr