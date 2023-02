Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Meppen - Zeugen gesucht

Meppen (ots)

Am Mittwoch gegen 15.40 Uhr, kam es in Meppen auf der B 70 in Fahrtrichtung Lingen, in Höhe der Anschlussstelle Stadion, zu einem Auffahrunfall. Dabei musste der Fahrer eines VW Passat sein Fahrzeug aufgrund des Verkehrsaufkommens bis zum Stillstand abbremsen. Daraufhin fuhr der bislang unbekannte Fahrer eines schwarzen Mercedes trotz eingeleiteter Vollbremsung auf den VW auf. Beide Fahrer hatten anschließend ihre Fahrt fortgesetzt, da offensichtlich keiner den leichten Anstoß bemerkt hatte. Der Geschädigte hatte den Schaden erst nachträglich gesehen und anschließend bei der Polizei angezeigt. Somit werden Zeugen, bzw., der Verursacher gebeten, sich bei der Polizei Meppen, Tel.: 05931/9490, zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell