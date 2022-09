Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Hoher Sachschaden bei Unfallflucht

Böhl-Iggelheim (ots)

Am gestrigen Abend, zwischen 18:30 Uhr bis 19:15 Uhr, stellte ein Fahrzeugführer seinen hochwertigen PKW auf dem Parkplatz der Sparkasse in der Eisenbahnstraße ab. Beim Losfahren erschien eine Fahrzeugmeldung aufgrund einer Erschütterung des PKWs um 19 Uhr. Bei der Nachschau stellte der Mann einen Schaden auf der Fahrerseite, an der Heckstoßstange und am Carbon Diffusor fest. Vermutlich wurde der PKW durch einen unbekannten PKW beim Ein-/Ausparken beschädigt. Aufgrund des Gesamtwerts des Fahrzeugs dürfte der Schaden bei ca. 15.000 Euro liegen. Zeugen, die Angaben zu dem Unfallgeschehen machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter 06235 495-0 oder pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

