POL-LM: +++ Betrüger scheitern +++ Einbrüche im Landkreis +++ Jugendliche attackieren Postzustellerin +++ Verletzte bei Unfällen +++

Limburg (ots)

Pressemitteilungen der Polizei für den Kreis Limburg-Weilburg

1. Betrüger scheitern,

Bad Camberg, Mittwoch, 03.05.2023

(wie) Am Mittwoch haben Betrüger versucht einen Mann in Bad Camberg um sein Erspartes zu bringen. Der 83-Jährige wurde von einem imaginären Bankmitarbeiter angerufen, der ihm vorgaukelte, dass er aufgrund nicht gezahlter Geldforderungen kurz vor einer Kontosperrung stehen würde. Anschließend folgten Telefonate mit angeblichen Staatsanwälten, die den Mann zunächst von der Betrugsmasche überzeugten und ihn dazu brachten eine Geldanweisung über mehrere Tausend Euro auszufüllen und zur Post zu bringen. So sollte die Kontosperrung angeblich noch abgewendet werden können. Glücklicherweise wurde der Mann doch noch misstrauisch und verschickte die Geldanweisung nicht, sondern verständigte die Polizei. Die Polizei rät: Gehen Sie niemals auf telefonische Geldforderungen ein. Lassen Sie sich nie unter Druck setzen und besprechen Sie verdächtige Anrufe stets mit Angehörigen oder Freunden. Im Zweifel rufen Sie bei Ihrer Polizei an und lassen Sie sich beraten.

2. Einbruch in Getränkelager,

Limburg, Mainzer Straße, Mittwoch, 03.05.2023, 22:00 Uhr bis Donnerstag, 04.05.2023, 06:30 Uhr

(wie) In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag sind Unbekannte in ein Getränkelager in Limburg eingebrochen. Die Täter verschafften sich gewaltsam Zugang zu dem Getränkelager eines Supermarktes in der Mainzer Straße. Aus dem Inneren entwendeten die Einbrecher circa 20 Kästen Leergut. Wie die Beute abtransportiert wurde, ist derzeit nicht bekannt. Hinweise zu dem Einbruch erbittet die Kriminalpolizei unter der Rufnummer 06431/ 9140-0.

3. Einbruch in Gewerbegebäude,

Mengerskirchen, Zum Sportzentrum, Dienstag, 02.05.2023, 06:50 Uhr bis Donnerstag, 04.05.2023, 08:30 Uhr

(wie) Unbekannte sind in den letzten Tagen in ein Gewerbegebäude in Mengerskirchen eingebrochen. Die Täter begaben sich auf die Rückseite des Gebäudes in der der Straße "Zum Sportzentrum" und hebelten ein Fenstergitter aus der Verankerung sowie dann auch das Fenster auf. Aus dem Inneren konnten die Einbrecher allerdings nichts entwenden, da das Gebäude momentan leer steht. Somit mussten die Täter ohne Beute den Rückzug antreten, hinterließen jedoch einen Sachschaden in Höhe von circa 700 EUR. Die Kriminalpolizei ermittelt und nimmt Hinweise unter der Rufnummer 06431/ 9140-0 entgegen.

4. Café aufgebrochen,

Limburg, Zeppelinstraße, Mittwoch, 03.05.2023, 19:00 Uhr bis Donnerstag, 04.05.2023, 13:45 Uhr

(wie) In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag sind Einbrecher in ein Café in Limburg eingestiegen. Die Unbekannten brachen in einem unbeobachteten Moment eine Terrassentür des Cafés in der Zeppelinstraße auf und gelangten so in das Innere. Dort öffneten sie eine weitere Tür gewaltsam und durchsuchten die Räumlichkeiten. Offenbar verschwanden die Einbrecher aber wieder, ohne etwas entwendet zu haben. Einen Sachschaden in Höhe von circa 1.000 EUR hinterließen die Täter trotzdem. Hinweise werden unter der Rufnummer 06431/ 9140-0 entgegengenommen.

5. Auto stark beschädigt,

Elbtal-Dorchheim, Lindenstraße, Montag, 01.05.2023, 16:00 Uhr bis Mittwoch, 03.05.2023, 06:45 Uhr

(wie) Einen großen Schaden verursachten Vandalen am Wochenanfang an einem Pkw in Dorchheim. Ein 42-Jähriger hatte am Montagnachmittag einen BMW in der Lindenstraße geparkt. Als er am Mittwochmorgen zu dem Fahrzeug zurückkehrte, musste er feststellen, dass Unbekannte das Auto rundherum zerkratzt hatten. Wellenförmige Kratzer waren mit einem spitzen Gegenstand in fast alle Lackteile des Pkw eingeritzt worden. Der Schaden beläuft sich auf circa 5.000 EUR. Die Polizei ermittelt und bittet unter der Rufnummer 06431/ 9140-0 um Hinweise.

6. Reifen aus Garage gestohlen,

Villmar-Weyer, Am Basaltbruch, Dienstag, 02.05.2023, 18:00 Uhr bis Donnerstag, 04.05.2023, 18:00 Uhr

(wie) In Weyer haben Unbekannte in der Zeit von Dienstagabend bis Donnerstagabend einen Satz Reifen aus einer Garage gestohlen. Ein 62-Jähriger hatte vier Sommerreifen auf schwarzen Alu-Felgen in seiner Garage an einem Wohnhaus in der Straße "Am Basaltbruch" gelagert. Unbekannte Täter nutzten einen unbeobachteten Moment und betraten die Garage. Anschließend entwendeten sie die Reifen und verschwanden mit ihrer Beute. Wie die Reifen im Wert von circa 500 EUR abtransportiert wurden ist nicht bekannt. Die Polizei nimmt Hinweise unter der Rufnummer 06471/ 9386-0 entgegen.

7. Jugendliche attackieren Postzustellerin, Selters, Am Mühlbach, Samstag, 29.04.2023, 12:30 Uhr bis 15:00 Uhr

(wie) Zwei Jugendliche haben am vergangenen Samstag eine Postzustellerin in Niederselters mehrfach angegriffen und die Aktion dabei auch noch gefilmt. Die Frau ging ihrer Arbeit nach und stellte gegen 12:30 Uhr in der Straße "Am Mühlbach" Post zu. Als sie von einem Wohnhaus wieder zu ihrem Fahrzeug gehen wollte, wurde sie plötzlich von zwei Jugendlichen attackiert, von denen einer einen Eimer Wasser und der andere sein Mobiltelefon in der Hand hielt. Die Zustellerin wurde mit dem übel riechenden Wasser überschüttet und dabei noch gefilmt. Anschließend flohen die Jugendlichen. Nicht nur die Frau, sondern auch die mitgeführten technischen Geräte der Post wurden vollkommen nass. Als die Zustellerin gegen 15:00 Uhr eine Pause auf dem Parkplatz Am Schwimmbad machte, näherten sich die Jugendlichen plötzlich wieder, diesmal allerdings vermummt. Der eine Angreifer hielt wieder sein Mobiltelefon bereit zum Filmen in der Hand. Die Frau floh mit dem Post-Fahrzeug und versuchte den Jugendlichen zu entkommen. Dies wiederholte sich wenig später nochmals. Die Polizei ermittelt und bittet Zeugen und Hinweisgeber, sich unter der der Rufnummer 06431/ 9140-0 zu melden.

8. Radfahrer angefahren und verletzt,

Beselich-Heckholzhausen, Limburger Straße, Donnerstag, 04.05.2023, 16:30 Uhr

(wie) Ein Radfahrer wurde am Donnerstagnachmittag bei einem Verkehrsunfall bei Heckholzhausen angefahren und verletzt. Der 68-Jährige war mit seinem E-Bike auf der K 449 in Richtung der Limburger Straße unterwegs. Kurz nach dem Ortseingangsschild Heckholzhausen wollte der Radfahrer nach links in einen Wirtschaftsweg abbiegen. Dies übersah offenbar ein nachfolgender 20-Jähriger in einem Ford, der in diesem Moment den Radfahrer überholen wollte. Der Pkw erfasste den 68-Jährigen mit der Fahrzeugfront, wodurch der Radfahrer zu Fall kam. Durch die Kollision wurde der E-Bike-Fahrer verletzt und musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Nachbarn kümmerten sich um das Fahrrad des Verletzten. Die Polizei nahm den Unfall auf und schätzt den Sachschaden auf circa 1.700 EUR.

9. Verletzte bei Unfall im Einmündungsbereich zur B 8, Brechen, Bundesstraße 8, Donnerstag, 04.05.2023, 17:00 Uhr

(wie) Zwei Menschen wurden bei einem Verkehrsunfall bei Brechen am Donnerstagnachmittag verletzt. Eine 22-Jährige befuhr mit einem VW die L 3022 von Werschau in Richtung Brechen. An der Einmündung zur B 8 missachtete sie die Vorfahrt des durchgehenden Verkehrs auf der Bundesstraße und kollidierte mit einem Smart, der von einer 18-Jährigen gesteuert wurde und aus Richtung Limburg über den Bahnübergang kam. Bei dem Unfall wurden die 18-Jährige und ihre 52-jährige Beifahrerin verletzt. Beide wurden vom Rettungsdienst versorgt und anschließend in Krankenhäuser gebracht. Der Smart musste abgeschleppt werden, den Sachschaden schätzt die Polizei auf 6.200 EUR.

10. Aktueller Blitzerreport

Das Polizeipräsidium Westhessen veröffentlicht wöchentlich Messstellen zur Geschwindigkeitsüberwachung. Dies ist ein Beitrag im Rahmen der Verkehrssicherheitsarbeit. Für die nächste Woche wird im Landkreis Limburg-Weilburg die folgende Messstelle angekündigt:

Donnerstag: Hadamar, L 3278, Höhe Reitplatz

Es wird darauf hingewiesen, dass weiterhin auch unangekündigte Messungen durchgeführt werden.

Autobahnpolizei

1. Diebe geben sich als Polizisten aus,

Limburg, Parkplatz Am Hammerberg, Donnerstag, 04.05.2023, 11:50 Uhr

(wie) Am Donnerstag haben sich Diebe auf der A 3 bei Limburg als Polizisten ausgegeben und einen Mann bestohlen. Ein 42-Jähriger aus Georgien war mit einem Ford Kleintransporter auf der A 3 in Richtung Frankfurt unterwegs. Kurz nach dem Elzer Berg wurde er von einem dunklen Peugeot 206 überholt und der Beifahrer zeigte eine Art Polizeischild oder Armbinde und deutete dem 42-Jährigen zu folgen. Dieser kam der Aufforderung nach und folgte dem Fahrzeug von der Autobahn bis zum P+R Parkplatz Am Hammerberg. Dort fingierten die Täter eine Verkehrskontrolle, bei der die Täter dem 42-Jährigen das Portemonnaie aus der Hand rissen und anschließend mit der Beute im Wert von über 2.000 EUR flohen. Die Diebe wurden als 20 bis 30 Jahre alt, "südländisch/arabisch" aussehend und schwarz gekleidet mit schwarzer Basecap beschrieben. Der Portemonnaie-Entreißer soll eine normale Statur, keinen Bart und kinnlange, gelockte schwarze Haare haben. Die Kriminalpolizei ermittelt und nimmt Hinweise unter der Rufnummer 06431/ 9140-0 entgegen.

