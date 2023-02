Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: 56412 Horbach - Diebstahl eines Quad

56412 Horbach (ots)

In der Nacht vom 05. auf den 06.02.2023 wurde in der Wiesgenstraße in Horbach ein blaues Quad entwendet. Dieses stand im Hauseingang und war mit einer Plane abgedeckt. Das Quad war zudem mit einem Lenkrad - und Bremsenschloss gesichert. Es ist zu vermuten, dass das Quad mit einem geeigneten Fahrzeug (Transporter oder Anhänger)abtransportiert wurde. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Montabaur unter der 02602/9226-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell