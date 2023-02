Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Mehrere Fahrzeugführer unter Einfluss von Drogen oder Alkohol

Diez und Hahnstätten (ots)

Diez und Hahnstätten.

Am vergangenen Wochenende wurden durch Beamte der Polizeiinspektion Diez gleich mehrere Fahrzeugführer kontrolliert, die unter Drogen- oder Alkoholeinfluss standen. Zunächst wurde am Samstag, den 04.02.2023, bei einem 45-jährigen Mann aus der Verbandsgemeinde Diez, welcher gegen 13 Uhr mit seinem E-Scooter in der Altstadtstraße in Diez unterwegs war, eine Beeinflussung durch Drogen festgestellt. Zudem konnte bei ihm noch eine geringe Menge Haschisch aufgefunden werden. Gegen 22:35 Uhr ergab sich bei einer Kontrolle in der Limburger Straße bei einem 24-jährigen Pkw-Fahrer aus NRW ebenso der Verdacht einer Drogenbeeinflussung, was sich durch einen Drogenschnelltest bestätigte. Nur etwa eine Stunde später wurde -ebenfalls in der Limburger Straße- eine 18-jährige Fahranfängerin kontrolliert. Auch bei ihr reagierte ein Test positiv auf Drogen. Am Sonntag, den 05.02.2023, wurde ein 30-jähriger Pkw-Fahrer gegen 01:10 Uhr in der Aarstraße in Hahnstätten kontrolliert. Die Beamten konnten bei ihm Alkoholgeruch wahrnehmen. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,3 Promille, weshalb die Weiterfahrt untersagt und sein Führerschein sichergestellt wurde. Am Sonntagabend wurde gegen 22:40 Uhr ein 41-jähriger Pkw-Fahrer ebenfalls in der Aarstraße in Hahnstätten einer Kontrolle unterzogen. Auch bei ihm wurde eine Alkoholbeeinflussung festgestellt. Sein Alkoholwert lag bei 0,6 Promille. Letztendlich stellten Beamte dann gegen 23:10 Uhr in der Wilhelmstraße in Diez bei einem 28-jährigen Mann aus dem Landkreis Limburg-Weilburg fest, dass dieser einen Pkw führte, obwohl er nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis war. Zudem konnte auch bei ihm eine Drogenbeeinflussung festgestellt werden.

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell