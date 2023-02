Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Fahren unter Alkoholeinfluss

Hachenburg (ots)

Am Sonntag, dem 05.02.2023, gegen 02:10 Uhr wurde durch Beamte der PI Hachenburg in der Saynstraße in Hachenburg ein Pkw mit auffälliger Fahrweise gesichtet. Bei der anschließenden Verkehrskontrolle wurde festgestellt, dass der Fahrzeugführer unter Alkoholeinfluss stand (1,83%). Dem 43-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen, sowie der Führerschein sichergestellt. Ihn erwartet ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr.

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell