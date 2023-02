POL-PDMT: Montabaur, Führen eines Kraftfahrzeuges unter Betäubungsmitteleinfluss, Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz

Freilingen (ots) - Am 04.02.2023 um 01:45 Uhr kontrollierten Beamte der Polizei in Montabaur einen 29-jährigen PKW-Fahrer in der Hohe Straße in Freilingen. Dabei wurde festgestellt, dass der Mann aus dem Kreis Altenkirchen mit 0,9 Promille unter Alkoholeinfluss stand. Ein Drogentest verlief zudem auch noch positiv auf die Stoffe Amphetamine und Marihuana. Dem Fahrzeugführer wurde die Weiterfahrt untersagt und eine ...

