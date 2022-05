Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen: alkoholisierter 50-Jähriger in Unfallflucht verwickeln

Ludwigsburg (ots)

Ein 50 Jahre alter VW-Lenker fuhr am Samstag gegen 09.35 Uhr in Sindelfingen von der Grabenstraße in die Wettbachstraße, obwohl dies durch Absperrpfosten verhindert wird. Infolgedessen beschädigte er einen der Pfosten. Anschließend machte er sich zunächst davon, kehrte jedoch kurz darauf zurück und begutachtete den Schaden, bevor er erneut die Flucht ergriff. Zeugen hatten die Unfallflucht jedoch beobachtet und konnten der alarmierten Polizei das Kennzeichen des PKW sowie eine Beschreibung des Fahrers liefern. Die Beamten des Polizeireviers Sindelfingen trafen den Mann im weiteren Verlauf an seiner Wohnanschrift an. Ein Atemalkoholtest verlief positiv, so dass eine Blutentnahme notwendig wurde. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt. Der entstandene Sachschaden steht derzeit noch nicht fest.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell