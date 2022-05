Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen-Maichingen: Feuerwehreinsatz in der Schlesienstraße

Ludwigsburg (ots)

Die Feuerwehr befand sich am Sonntag gegen 12.10 Uhr mit sechs Fahrzeugen und 30 Einsatzkräften in der Schlesienstraße in Maichingen im Einsatz. Im Erdgeschoss eines Wohnhauses war es in einem Ölofen zu einer Verpuffung gekommen. Eine 42 Jahre alte Frau wurde leicht verletzt und musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell