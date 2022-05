Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Kornwestheim: Fahrzeugbrand

Ludwigsburg (ots)

Am frühen Montagmorgen gegen 01:40 Uhr kam es in der Friedrichstraße in Kornwestheim zu einem Fahrzeugbrand. Beim Eintreffen der Feuerwehr und der Polizei stand ein Mercedes bereits in Vollbrand. Das Feuer griff im weiteren Verlauf noch auf einen Skoda und einen Mercedes über. Die Feuerwehr Kornwestheim konnte den Brand nach kurzer Zeit löschen. Umliegende Gebäude wurden durch die eingesetzten Kräfte geräumt und konnten nach etwa einer Stunde wieder freigegeben werden. Es entstand ein Sachschaden von circa 80.000 Euro. Verletzt wurde niemand. Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

