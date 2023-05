Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Feuerlöscher am Bahnsteig missbräuchlich verwendet

Stuttgart (ots)

Zwei Unbekannte haben am vergangenen Samstag (29.04.2023) zwei Feuerlöscher am Haltepunkt Feuersee missbräuchlich verwendet. Gegen 02:30 Uhr hielten sich die beiden bislang unbekannten Personen, bei welchen es sich um einen Mann und eine Frau handelte, am S-Bahnhaltepunkt Feuersee auf. Nach kurzer Zeit nahmen die beiden Täter zwei am Bahnsteig vorhandene Feuerlöscher an sich und versprühten einen Teil des Inhaltes. Anschließend stiegen sie in eine ankommende S-Bahn der Linie S3 in Richtung Backnang, wobei sie einen der Feuerlöscher mitnahmen. Die Bundespolizei ermittelt nun in dem Vorfall wegen des Verdachts des Diebstahls und des Missbrauchs von Notrufen. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zu der Tat oder den unbekannten Personen machen können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer +49 711 870350 zu melden.

