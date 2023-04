Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Versuchter Diebstahl von 24 Bierdosen

Stuttgart (ots)

Zu einem versuchten Diebstahl von 24 Dosen Bier durch einen 33-Jährigen ist es am gestrigen Mittag (27.04.2023) am Stuttgarter Hauptbahnhof gekommen. Gegen 12:00 Uhr soll sich der irakische Staatsangehörige zu mehreren hinter einem Geschäft am Bahnsteig 6 abgestellten Waren begeben und eine Palette mit 24 Dosen Bier an sich genommen haben. Anschließend versuchte er mit den Dosen über das angrenzende Gleis auf Bahnsteig 7 zu flüchten. Eine vor Ort befindliche Streife der Bundespolizei konnte den Sachverhalt beobachten und den bereits polizeibekannten Mann am Bahnsteig 7 einer Kontrolle unterziehen. Der 33-Jährige muss nun mit einem Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des versuchten Diebstahls rechnen. Die entwendeten Bierdosen wurden zurück an ihren ursprünglichen Platz verbracht.

