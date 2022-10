Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Pressebericht der Polizei Betzdorf vom 29.10.2022

Betzdorf (ots)

1. Verkehrsunfall mit Flucht

Tatort: 57520 Niederdreisbach, Hauptstraße 48 Tatzeit: 28.10.2022, 10:43 Uhr Hergang: Ein bisher unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte beim Vorbeifahren ein an der Unfallörtlichkeit abgestelltes Fahrzeug und entfernte sich unerkannt.

Hinweise bitte an die Polizei Betzdorf

2. Verkehrsunfall mit Flucht

Tatort: 57520 Friedewald, L 286 Fahrtrichtung Weitefeld Tatzeit: 28.10.2022, 12:55 Uhr Hergang: Nach Angaben des Unfallbeteiligten Fahrzeugführers kam ihm auf der Strecke zwischen Friedewald und Weitefeld ein Fahrzeug auf seiner Fahrbahn entgegen, so dass er ausweichen musste und gegen die Leitplanke stieß. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Auch hier Bitte Hinweise an die Polizei in Betzdorf.

3. Verkehrsunfall mit Flucht

Tatort: 57572 Niederfischbach, Weiherstraße 5 Tatzeit: 21:10.2022 bis 28.10.2022, 04:00 Uhr Hergang: Ein bisher unbekannter Fahrzeugführer beschädigte vermutlich beim rangieren ein Gartentor und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise an die Polizei Betzdorf

4. Randalierer

Tatort: 57548 Kirchen, B 62

Tatzeit: 28.10.2022, 16:30 Uhr Hergang: Gleich mehrere Verkehrsteilnehmer melden sich über Notruf bei der Polizei Betzdorf und teilen mit, dass auf der B 62 zwischen Kirchen und dem Ortsteil Freusburg eine männliche Person gezielt vor vorbeifahrende Pkw springen würde. Ein Kradfahrer wäre sogar fast gestürzt.

Die hinzueilenden Streifenwagenbesatzungen konnten einen amtsbekannte Mann aus der VGV Kirchen antreffen, der bereits in der Vergangenheit wegen gleichgelagerter Sachverhalte polizeilich in Erscheinung getreten war. Bei dem aggressiven Mann konnte eine Alkoholisierung festgestellt werden. Um weiterer Vorfälle auszuschließen sollte er dem Gewahrsahm zugeführt werden. Gegen die Festnahme setzte er sich zur Wehr und trat gegen die Polizeibeamten, die er ab diesem Zeitpunkt fortwährend beleidigte und bespuckte. Da er auch noch seinen Suizid ankündigte, wurde er der der psych. Fachklinik in Wissen zugeführt. Die eingesetzten beamten und auch der mann blieben unverletzt.

Gegen ihn laufen nun erneut mehrere Strafverfahren.

5. Sachbeschädigung

Tatort: 57584 Scheuerfeld, Hanfstraße 3 Tatzeit: 28.10.2022, 18:00 Uhr bis 18:30 Uhr Hergang: Bisher unbekannte Täter rissen an einem dort abgestellten Wohnmobil das Kennzeichen ab und knickten es derart, dass es nicht mehr angebracht werden konnte.

Hinweise auch hier bitte an die Polizei in Betzdorf.

6. Verkehrsunfall mit Personeneschaden

Tatort: 57562 Herdorf, Wolfsweg

Tatzeit: 28.10.2022, 19:30 Uhr Hergang: Aufgrund Mißachten der Vorfahrtsregelung im Kreuzungsbereich kam eine Rollerfahrerin zu Fall, wurde leicht verletzt und zwecks weiterer Behandlung dem Krankenhaus Kirchen zugeführt.

7. Festnahme

Tatort: 57518 Betzdorf, Sonnenweg

Tatzeit: 28.10.2022, 23:36 Uhr Hergang: Durch eine Zeugin wurde eine dunkel gekleidete Person im o.a. Bereich gemeldet die sich dort in verdächtiger Weise aufhalten würde. Eine Streifenwagenbesatzung konnte die Person antreffen und kontrollieren. Er hatte zwar diesmal nichts gemacht, jedoch ergab die Überprüfung seiner Person, dass noch ein Haftbefehl bestand. Die Person wurde festgenommen und am Morgen des 29.10.2022, in die die Justizvollzugsanstalt Koblenz gebracht.

