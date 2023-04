Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Gemeinsame Pressemitteilung der BPOLI S und des PP Ludwigsburg: Aktualisierung zur gestrigen Schussabgabe am Böblinger Bahnhof

Böblingen (ots)

Am gestrigen Abend konnten Einsatzkräfte am Böblinger Bahnhof einen Mann vorläufig festnehmen, welcher am Dienstagmittag (25.04.2023) mehrere Schüsse am Böblinger Bahnhof abgegeben haben soll. Der 41-jährige deutsche Staatsangehörige soll am gestrigen Dienstag gegen 14:10 Uhr mehrere Schüsse am Bahnsteig 1 des Böblinger Bahnhofs in Richtung des Bodens abgegeben haben. Zudem soll er mindestens eine an der Streitigkeit beteiligte Person mit seiner Schreckschusswaffe bedroht haben. Eine Streife der Bundespolizei konnte den gesuchten Mann am gestrigen Abend (25.04.2023) gegen 20:40 Uhr an einem Treppenaufgang des Bahnhofs Böblingen feststellen. Die Beamten nahmen den Tatverdächtigen vorläufig fest und konnten hierbei eine Schreckschusswaffe im Hosenbund des 41-Jährigen auffinden. Der mit über 2,6 Promille alkoholisierte und bereits polizeibekannte Mann muss nun mit einem Ermittlungsverfahren unter anderem wegen des Verdachts der Bedrohung und des Verstoßes gegen das Waffengesetz rechnen.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Stuttgart, übermittelt durch news aktuell