Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: 30-Jähriger leistet Widerstand

Stuttgart (ots)

Zu einem Widerstand durch einen 30-Jährigen ist es am gestrigen Montagabend (24.04.2023) am Haltepunkt Stuttgart-Schwabstraße gekommen. Gegen 19:15 Uhr wurde das Bundespolizeirevier Stuttgart über eine angeblich in einem Fahrstuhl festsitzende Person informiert. Vor Ort konnten die alarmierten Streifen einen 30-Jährigen feststellen. Dieser saß zwar nicht im Fahrstuhl fest, war jedoch augenscheinlich stark alkoholisiert und konnte seinen Weg alleine nicht mehr fortsetzen. Der deutsche Staatsangehörige verhielt sich von Beginn an aggressiv gegenüber den Einsatzkräfte und beleidigte und bedrohte diese mehrfach. Zudem versuchte er diese auch körperlich zu attackieren und widersetzte sich den polizeilichen Maßnahmen, weshalb er gefesselt zur Dienststelle verbracht werden musste. Da er während den Widerstandshandlungen seinen Kopf gegen einen Streifenwagen geschlagen und sich hierbei leicht am Kopf verletzt hatte, wurde der Beschuldigte schließlich zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus eingeliefert. Die Polizistinnen und Polizisten blieben bei dem Vorfall unverletzt. Gegen den 30-Jährigen ermittelt nun die Bundespolizei unter anderem wegen des Verdachts der Bedrohung und des Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte.

