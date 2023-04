Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Einsatzkräfte und DB-Mitarbeiter bedroht

Heilbronn (ots)

Ein 67-Jähriger hat am gestrigen Montag (24.04.2023) einen Mitarbeiter der Deutschen Bahn und Einsatzkräfte der Bundespolizei beleidigt und bedroht. Der deutsche Staatsangehörige befand sich bisherigen Erkenntnissen zufolge am gestrigen Abend gegen 18:40 Uhr am Heilbronner Hauptbahnhof und soll dort zunächst laut herumgeschrien und gegen eine Scheibe des Gebäudes geschlagen haben. Nachdem ihn ein 20-Jähriger Mitarbeiter der Deutschen Bahn auf sein Verhalten angesprochen hatte, bedrohte der in Ansbach wohnhafte Beschuldigte den Mitarbeiter mehrfach verbal. Auch gegenüber den alarmierten Beamten der Bundespolizei trat der 67-Jährige verbal aggressiv auf und beleidigte und bedrohte diese ebenfalls mehrfach. Den mit über 1,0 Promille alkoholisierten Mann erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Beleidigung und Bedrohung.

