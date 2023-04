Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Zeugen gesucht - Unbekannte treten auf Mann ein

Esslingen (ots)

Vier bislang unbekannte Täter haben am Samstagabend (22.04.2023) am Bahnhof Esslingen auf einen 39-jährigen Mann eingetreten.

Ersten Erkenntnissen zufolge schlug zunächst ein unbekannter Mann den 39-Jährigen gegen 21:30 Uhr am Bahnsteig 8 offenbar unvermittelt mit der flachen Hand gegen die Wange, als dieser aus dem Metropolexpress ausstieg. Im weiteren Verlauf sollen die drei ebenfalls unbekannten Begleiter auf den am Boden liegenden 39-Jährigen eingetreten haben. Hierbei erlitt dieser nach jetzigem Kenntnisstand leichte Verletzungen im Bereich der Arme und Beine, sowie des Kopfes und des Rückens. Die vier mutmaßlichen Täter flüchteten daraufhin in Richtung der Unterführung. Bei ihnen handelt es sich offenbar um 14 bis 18 Jahre alte Männer, wovon einer etwa 160cm groß und die anderen 180cm groß gewesen sein sollen. Ein mutmaßlicher Täter wird mit kurz geschorenen schwarzen Haaren, rundlichem Gesicht, einer dickeren Statur, Drei-Tage-Bart und einem Cut in der Augenbraue beschrieben. Er soll zur Tatzeit ein dunkelblaues gestreiftes Trikot, eine dunkelgraue Trainingsjacke sowie schwarz-weiße Sneaker getragen haben. Der zweite Unbekannte soll helle kurz geschorene Haare, eine schmale Statur und blaue Augen gehabt haben. Bekleidet war dieser offenbar mit einem weißen T-Shirt und einer hellen dünnen Sportjacke. Ein weiterer Begleiter trug einen Schnurrbart und war nach jetziger Information mit einem dunkelgrauen Kapuzenpullover und einer grauen Hose bekleidet. Der vierte mutmaßliche Täter wird mit schmaler Statur und schwarzen lockigen Haaren mit sogenanntem Undercut beschrieben. Er soll zur Tatzeit eine schwarze glänzende Daunenjacke, ein weißes helles T-Shirt, schwarze Schuhe, sowie eine helle Jeans getragen haben.

Zeugenhinweise nimmt die zuständige Bundespolizei Stuttgart unter der Rufnummer +49711870350 entgegen.

