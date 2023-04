Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Stuttgart und der Bundespolizei Stuttgart: 19-Jähriger leistet Widerstand

Stuttgart (ots)

Stuttgart. Ein 19-jähriger Mann hat am Mittwochmittag (19.04.2023) am Hauptbahnhof Stuttgart Beamte der Bundespolizei Widerstand geleistet.

Ersten Erkenntnissen zufolge soll der 19-jährige somalische Staatsangehörige gegen 11:45 Uhr mehrfach die Gleise überschritten haben, als ihn zwei Mitarbeiter der Deutschen Bahn daraufhin ansprachen. Da er sich offenbar uneinsichtig und aggressiv zeigte, alarmierten die Bahnmitarbeiter eine Streife der Bundespolizei Stuttgart. Den Beamten gegenüber verweigerte der 19-Jährige zunächst seine Personalien, weshalb sie ihn nach Ausweisdokumenten durchsuchten. Im weiteren Verlauf wurde der mit rund 1,5 Promille alkoholisierte Mann zunehmend aggressiver und ging mit geballten Fäusten auf die eingesetzten Beamten zu. Beim Versuch, ihm Handschellen anzulegen, wehrte sich der 19-Jährige derart stark, dass eine zweite Streife zur Unterstützung angefordert wurde. Hierbei versuchte er einen der eingesetzten Beamten zu beißen, dieser blieb unverletzt. Der 19-Jährige wurde daraufhin am 20.04.2023 auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart einem Haftrichter vorgeführt, der einen Haftbefehl erließ und in Vollzug setzte. Der Tatverdächtige befindet sich nun in der Justizvollzuganstalt.

Er muss mit einem Strafverfahren wegen des Verdachts des Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte rechnen.

