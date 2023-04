BPOLI S: Bundespolizei nimmt 25- Jährige fest

Stuttgart (ots) - Ein 32-jähriger Mann hat am Sonntagvormittag (16.04.2023) am Hauptbahnhof Stuttgart zwei Mitarbeiter der Deutschen Bahn im Alter von 47 und 52 Jahren angegriffen und bedroht. Ersten Erkenntnissen zufolge soll sich der Mann gegen 11:00 Uhr geweigert haben, den Metropolexpress aus Richtung Geislingen beim Endhalt in Stuttgart am Gleis 12 zu verlassen. Nachdem die hinzugerufenen Bahnmitarbeiter den ...

