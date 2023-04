Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Personenunfall am Feuerbacher Bahnhof

Stuttgart-Feuerbach (ots)

Am gestrigen Sonntagmittag (16.04.2023) wurde ein 36-Jähriger bei einem Personenunfall im Feuerbacher Bahnhof lebensgefährlich verletzt. Bisherigen Erkenntnissen zufolge soll der ukrainische Staatsangehörige gegen 14:15 Uhr versucht haben in eine bereits abfahrende S-Bahn zu gelangen. Hierbei stürzte der laut Zeugenaussagen augenscheinlich alkoholisierte Mann offenbar in den Bereich zwischen Zug und Bahnsteigkante und wurde teilweise von einer S-Bahn der Linie S5 erfasst. Hierdurch erlitt der 36-Jährige lebensgefährliche Verletzungen im Bereich der Beine. Alarmierte Einsatzkräfte leisteten vor Ort medizinische Hilfe und verbrachten den Verletzten anschließend zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus. Die in diesem Fall ermittelnde Bundespolizei weist daraufhin, dass Aufenthalte im Gleisbereich lebensgefährlich sind. Die weiße Linie an Bahnsteigen markiert den Sicherheitsabstand zum Gleis. Ein Aufenthalt zwischen Bahnsteigkante und der weißen Linie ist verboten. Selbst bei einer sofort eingeleiteten Notbremsung kommen Züge erst nach mehreren hundert Metern zum Stehen. Bahngleise dürfen nur an den hierfür bestimmten Stellen, wie z.B. Über- oder Unterführungen, überquert werden.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Stuttgart, übermittelt durch news aktuell